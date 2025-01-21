Посольство РФ находится на связи с органами Турции по факту пожара

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Российское посольство находится на связи с местными органами Турции по факту пожара на горнолыжном курорте, пишет РИА Новости, ссылаясь на диппредставительство.

В ведомстве вновь уточнили, что не получили информации о погибших или пострадавших в результате ЧП гражданах РФ. Также посольство выразило искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой, в свою очередь, заверил, что отель регулярно проверяли в 2021–2024 годах. Тогда пожарные службы не обнаружили недочетов.

Помимо этого, он опроверг сообщения о якобы отсутствии пожарных лестниц в здании, заявив, что их там две.

К настоящему моменту на место происшествия прибыли министры туризма, внутренних дел и здравоохранения Турции. Также там разбит полевой госпиталь.

Пожар произошел на крыше отеля, расположенном на горнолыжном курорте "Карталкая" в провинции Болу, утром 21 января. В ликвидации возгорания участвуют 267 сотрудников различных служб, отмечал министр внутренних дел государства Али Ерликая.

В здании на момент ЧП находились 237 человек. По последним данным, в пожаре погибли 66 человек и еще 51 пострадал.