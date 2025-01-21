Четыре человека задержаны по делу о пожаре в отеле Турции

Фото: Mert Gokhan Koc/ dia images via Getty Images

Четыре человека задержаны в рамках расследования гибели 66 человек в результате пожара в отеле в провинции Болу. Об этом рассказал министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

"Задержаны четверо человек, в том числе владелец гостиницы", – написал Тунч в соцсети X.

По его словам, эксперты продолжают работы на месте пожара с целью установления причин возгорания и выявления недочетов.

Между тем для местных СМИ были ведены ограничения на освещение пожара. Такое решение приял высший совет по радио и телевидению Турции (ВСРТ), передает ТАСС.

ВСРТ призвал журналистов брать за основу заявления и информацию от соответствующих министров и официальных учреждений.

"<…> крайне важно, чтобы наши СМИ не передавали недостоверную информацию и не использовали в своих публикациях контент, основанный не на официальных данных. Поскольку такие действия могут негативно повлиять на общественный порядок и существует вероятность того, что родственники погибших могут оказаться в опасности из-за влияния новостей, было принято решение о запрете на публикации", – говорится в заявлении.

Пожар произошел на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" в провинции Болу утром 21 января. В здании на момент ЧП находились 237 человек. По последним данным, в пожаре погибли 66 человек и еще 51 пострадал.