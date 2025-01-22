Замглавы пожарной службы и заммэра Болу задержаны после ЧП на курорте в Турции

Фото: ТАСС/ЕРА/STR

Заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун задержаны в связи с пожаром на горнолыжном курорте "Карталкая", заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в соцсети X.

По его словам, в рамках расследования задержаны 11 человек. В их числе также владелец отеля, генеральный директор компании и директор отеля.

Пожар на крыше гостиницы в Турции произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. В результате ЧП погибли 76 человек. На фоне произошедшего 22 января объявлено в Турции днем траура.

Владимир Путин выразил свои соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.