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21 января, 18:52

Происшествия

22 января объявлено днем траура по жертвам пожара в отеле Турции

Фото: Ibrahim Yozoglu/Anadolu via Getty Images

В Турции 22 января объявлено днем траура в связи с многочисленными жертвами пожара в отеле горнолыжного курорта "Карталкая" в провинции Болу.

"До заката солнца будет приспущен флаг страны", – приводит РИА Новости слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пожар на крыше отеля произошел утром 21 января. В здании на момент ЧП находились 237 человек. По последним данным, в пожаре погибли 66 человек и еще 51 пострадал. Российское посольство в Турции не получало информации о погибших или пострадавших в результате ЧП гражданах РФ.

В рамках расследования происшествия были задержаны четыре человека, в том числе владелец гостиницы. Эксперты продолжают работы на месте пожара с целью установления причин возгорания и выявления недочетов.

Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану на фоне пожара на горнолыжном курорте. Российский лидер попросил президента Турции пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

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