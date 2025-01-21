Количество жертв пожара на горнолыжном курорте Турции увеличилось до 76

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Количество жертв пожара на горнолыжном курорте "Карталкая" в провинции Болу увеличилось до 76, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам", – цитирует главу ведомства ТАСС.

По его словам, правоохранители задержали 9 человек в ходе расследования.

Пожар на крыше отеля произошел 21 января. В здании на момент ЧП находились 237 человек.

В рамках расследования был задержан владелец гостиницы. Тем временем эксперты продолжают работы на месте пожара с целью установления причин возгорания и выявления недочетов.

Российское посольство в Турции не получало информации о погибших или пострадавших в результате ЧП гражданах РФ.