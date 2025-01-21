21 января, 22:02Происшествия
Количество жертв пожара на горнолыжном курорте Турции увеличилось до 76
Фото: AP Photo/Francisco Seco
Количество жертв пожара на горнолыжном курорте "Карталкая" в провинции Болу увеличилось до 76, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам", – цитирует главу ведомства ТАСС.
По его словам, правоохранители задержали 9 человек в ходе расследования.
Пожар на крыше отеля произошел 21 января. В здании на момент ЧП находились 237 человек.
В рамках расследования был задержан владелец гостиницы. Тем временем эксперты продолжают работы на месте пожара с целью установления причин возгорания и выявления недочетов.
Российское посольство в Турции не получало информации о погибших или пострадавших в результате ЧП гражданах РФ.