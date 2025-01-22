Посольство Турции в Москве приспустило флаг из-за траура в республике

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в день национального траура по погибшим из-за пожара в гостинице на турецком горнолыжном курорте "Карталкая", передает ТАСС.

По данным агентства, обстановка у здания, находящегося в 7-м Ростовском переулке, спокойная.

В свою очередь, в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ уточнили, что россиян среди пострадавших в пожаре нет.

Пожар на крыше гостиницы в Турции произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. В результате ЧП погибли 76 человек, 22 января объявлено в Турции днем траура.

Владимир Путин выразил свои соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.