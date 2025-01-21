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21 января, 17:15

Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте Турции

Четыре человека задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте Турции

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После пожара на горнолыжном курорте Турции задержали четырех человек, в том числе владельца гостиницы. Об этом сообщили в министерстве юстиции страны.

Огонь охватил здание в ночь на 21 января. В итоге погибли 66 человек, еще 51 пострадал. Причины ЧП пока не установили, на месте продолжают работать эксперты. По информации российского посольства в Турции, данных о пострадавших россиянах нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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