Четыре человека задержаны по делу о пожаре на горнолыжном курорте Турции

После пожара на горнолыжном курорте Турции задержали четырех человек, в том числе владельца гостиницы. Об этом сообщили в министерстве юстиции страны.

Огонь охватил здание в ночь на 21 января. В итоге погибли 66 человек, еще 51 пострадал. Причины ЧП пока не установили, на месте продолжают работать эксперты. По информации российского посольства в Турции, данных о пострадавших россиянах нет.

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