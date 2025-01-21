Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Орехово-Зуеве. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД РФ.

Речь идет о дорожной аварии, которая произошла утром 21 января в районе шестого километра трассы МБК – Анциферово – Давыдово.

"По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя автобусом, совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево", – говорится в публикации ведомства.

Специалисты Госавтоинспекции намерены провести проверку и выяснить все детали происшествия.

Ранее два человека погибли и двое пострадали в аварии на Юго-Восточной хорде Московского скоростного диаметра. Дорожный инцидент случился в районе дома 25 на Новохохловской улице. По предварительным данным, водитель наехал на мачту городского освещения, из-за чего автомобиль загорелся.

