17 января, 22:27Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто на юге Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Две машина столкнулись друг с другом в столичном районе Царицыно, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
Инцидент произошел 17 января в 20:50 на Бакинской улице возле дома 22. На данный момент на месте происшествия пришлось перекрыть движение транспорта.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.
При этом источник в экстренных службах сообщил в беседе с РИА Новости, что среди пострадавших были двое детей.
Накануне автомобиль и автобус маршрута 938 столкнулись на юго-западе Москвы. ДТП на улице Обручева в районе дома 42. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в автобус. В результате пострадали водитель и пассажир автобуса.