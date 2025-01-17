Четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две машина столкнулись друг с другом в столичном районе Царицыно, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 17 января в 20:50 на Бакинской улице возле дома 22. На данный момент на месте происшествия пришлось перекрыть движение транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

При этом источник в экстренных службах сообщил в беседе с РИА Новости, что среди пострадавших были двое детей.

Накануне автомобиль и автобус маршрута 938 столкнулись на юго-западе Москвы. ДТП на улице Обручева в районе дома 42. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в автобус. В результате пострадали водитель и пассажир автобуса.

