Автомобиль и автобус столкнулись на юго-западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Автомобиль и автобус маршрута 938 столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

ДТП произошло в четверг, 16 января, примерно в 16:07 на улице Обручева в районе дома 42. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в автобус.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автобуса. Им оказывается медицинская помощь. Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее под Калугой школьный автобус съехал в кювет при столкновении с автомобилем Lada Largus. Авария произошла в районе деревни Орехово Жуковского района.

По данным правоохранителей, в салоне автобуса находились девять детей и сопровождающие. Никому из них не потребовалась помощь врачей. Однако пострадал водитель Lada.

