Автобус без водителя врезался в забор школы в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Одинцовском городском округе произошла авария с участием неуправляемого автобуса, передает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

"Водитель рейсового автобуса ЛиАЗ остановился на конечной остановке, после чего поставил рычаг коробки передач в нейтральное положение. Мужчина вышел из автобуса, чтобы посмотреть техническое состояние транспортного средства, но оно покатилось назад и совершило столкновение с забором школы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате аварии пострадавших нет. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее под Калугой школьный автобус съехал в кювет при столкновении с автомобилем Lada Largus. Авария произошла в районе деревни Орехово Жуковского района. Предварительно, автобус съехал в кювет после столкновения.

По данным правоохранителей, в салоне автобуса находились девять детей и сопровождающие. Никому из них не потребовалась помощь врачей. Однако пострадал водитель Lada.