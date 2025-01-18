Два человека погибли и двое пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Два человека погибли и двое пострадали в аварии на Юго-Восточной хорде Московского скоростного диаметра (МСД), пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Дорожный инцидент случился в районе дома 25 на Новохохловской улице. По предварительным данным, водитель наехал на мачту городского освещения, из-за чего автомобиль загорелся.

"Водителя осматривают медики. На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии", – добавили в пресс-службе.

Из-за ДТП движение по МСД затруднено, граждан призывали выбирать пути объезда.

Ранее две машины столкнулись в столичном районе Царицыно. Дорожная авария произошла вечером 17 января на Бакинской улице. В результате пострадали четыре человека.

