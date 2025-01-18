18 января, 17:49 (обновлено 18.01.2025 18:25)Происшествия
ДТП произошло на Юго-Восточной хорде в Москве
Фото: телеграм-канал SHOT
ДТП произошло на Юго-Восточной хорде Московского скоростного диаметра, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На месте работают оперативные службы города", – добавили там.
Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется. Движение в районе дорожного инцидента затруднено. Граждан призвали выбирать пути объезда.
Ранее два человека пострадали в дорожной аварии на Автозаводской улице на юге Москвы. В районе дома № 18 столкнулись четыре автомобиля, из-за чего движение по нескольким полосам в сторону Тульской эстакады было временно затруднено.