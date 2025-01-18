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18 января, 17:49 (обновлено 18.01.2025 18:25)

Происшествия

ДТП произошло на Юго-Восточной хорде в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

ДТП произошло на Юго-Восточной хорде Московского скоростного диаметра, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – добавили там.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется. Движение в районе дорожного инцидента затруднено. Граждан призвали выбирать пути объезда.

Ранее два человека пострадали в дорожной аварии на Автозаводской улице на юге Москвы. В районе дома № 18 столкнулись четыре автомобиля, из-за чего движение по нескольким полосам в сторону Тульской эстакады было временно затруднено.

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