ДТП произошло на Юго-Восточной хорде в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

ДТП произошло на Юго-Восточной хорде Московского скоростного диаметра, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – добавили там.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется. Движение в районе дорожного инцидента затруднено. Граждан призвали выбирать пути объезда.

Ранее два человека пострадали в дорожной аварии на Автозаводской улице на юге Москвы. В районе дома № 18 столкнулись четыре автомобиля, из-за чего движение по нескольким полосам в сторону Тульской эстакады было временно затруднено.

