Два человека пострадали в ДТП на юге Москвы

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Два человека пострадали в ДТП на Автозаводской улице на юге Москвы, сообщает ГУ МВД по столице.

По словам представителя ведомства, в районе дома № 18 столкнулись четыре автомобиля, обстоятельства случившегося устанавливаются.

В свою очередь, пресс-служба департамента транспорта уточняет, что из-за ДТП движение в 1-й и 2-й полосе в сторону Тульской эстакады затруднено.

Ранее еще одно ДТП произошло на юге Москвы: в районе Царицыно столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел на Бакинской улице возле дома 22. В результате пострадали четыре человека.