В России предложили способ борьбы с водителями, игнорирующими скорую помощь

В России предложили оснащать машины скорой помощи камерами, фиксирующими водителей, которые не пропускают спецтранспорт. Если нарушитель проигнорирует автомобиль с включенными сигналами, его данные будут переданы в ГАИ.

Видеозапись станет основанием для привлечения к ответственности – как административной, так и уголовной. Штраф за такое нарушение может составить до 7,5 тысячи рублей, также может грозить лишение прав на срок до года. В случае гибели пациента виновник может быть осужден на срок до 4 лет.

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