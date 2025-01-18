Новости регионов: несколько машин пострадали от табуна лошадей в Приморье

Жительница Приморья была в машине вместе с ребенком, когда по ней пробежали лошади. Пострадал не только ее автомобиль. Животные оставили следы от копыт еще на одной машине. Что стало причиной такого поведения, пока неизвестно.

Между тем у туристов в Якутии набирает популярность купание в ледяной воде. Гость из КНР решил опробовать это на себе в селе Оймякон, где установились 50-градусные морозы. Болельщики советовали ему окунуться с головой, но на это он не решился.

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