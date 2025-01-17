Москвичам рассказали об опасности тренда "бежевые мамы" для детей

В Сети появилось новое выражение – "нейтральное" детство. Оно неразрывно связано с новым трендом "бежевые мамы". Такие женщины выбирают спокойные, монохромные цвета не только в интерьере, но и в одежде.

Они покупают детям одежду и игрушки только нюдовых цветов. С одной стороны, гамма бежевого цвета очень удобна, так как иногда это позволяет сэкономить. Однако психологи видят в этой эстетике скрытую опасность прежде всего для ребенка, так как его осознанно лишают яркости и разнообразия.

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