Стилист Александр Рогов рекомендовал носить спортивные вещи весной

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Весной 2025 года будет популярен спортивный стиль, рассказал в своем телеграм-канале российский стилист и телеведущий Александр Рогов.

"Плавание, танцы, йога, бокс... неважно, каким видом спорта вы увлекаетесь – дизайнеры внегласно решили, что весной и летом 2025 года мы все будем "на спорте", на модном спорте уж точно!" – поделился эксперт.

Ранее Рогов посоветовал надевать одежду задом наперед. По его мнению, это "выглядит свежо и мило". Он также продемонстрировал, как можно сочетать обычные кардиганы с джинсами и рубашками.

Кроме того, стилист напомнил, что в 2024 году особой популярностью пользовались такие направления, как tennis core, который вдохновлен эстетикой тенниса, и cowboy core (ковбойская эстетика. – Прим. ред.). Также в моду вернулись стиль бохо, вдохновленный богемной культурой и движением хиппи 1960-х и 1970-х годов, и леопардовый узор в одежде.

