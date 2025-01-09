Стилист Александр Рогов посоветовал носить одежду задом наперед

Фото: телеграм-канал ROGOV

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов посоветовал надевать одежду задом наперед. Несколько примеров он опубликовал в своем телеграм-канале.

По мнению эксперта, это "выглядит свежо и мило". В публикации он продемонстрировал, как можно сочетать обычные кардиганы с джинсами и рубашками.

Ранее редакторы Vogue France назвали леопардовые джинсы и модели-бочонки трендом 2025 года. Более того, по их мнению, в моду вернутся мешковатые джинсы в стиле рэперов, которые были популярны в 2000-х, а также модели с контрастной строчкой и джинсы, сделанные из сырого денима.

Между тем Mocha Mousse станет главным оттенком будущего года. Это шоколадно-коричневый оттенок под кодом 17-1230.

