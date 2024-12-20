Редакторы Vogue назвали леопардовые джинсы трендом 2025 года

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Леопардовые джинсы и модели-бочонки станут трендом следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте Vogue France.

Более того, в моду вернутся мешковатые джинсы в стиле рэперов, которые были популярны в 2000-х годах, а также модели с контрастной строчкой и джинсы, сделанные из сырого денима.

Между тем институт цвета Pantone назвал Mocha Mousse главным оттенком будущего года. Это шоколадно-коричневый оттенок под кодом 17-1230. Цвет представили в виде взбитого десерта в стеклянной чаше.

Кроме того, по словам звездного стилиста Алены Носковой, пуховики, объединяющие спортивный стиль с элементами классики, оверсайз-модели и варианты с оригинальными принтами будут в моде этой зимой. Актуальными продолжат оставаться длинные и свободные оверсайз-модели, которые не только будут стильно смотреться, но и не дадут замерзнуть.

При этом стилист Селена Сафарова рассказала, что при выборе экошубы важно обратить внимание на качество меха, фурнитуры, а также на наличие утеплителя. Чаще всего экошубы делают из полиэстера или акрила, однако вещь получается достаточно качественной, долговечной и устойчивой к износу.

