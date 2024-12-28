Александр Рогов назвал tennis core и cowboy core главными трендами 2024 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал основные тренды, которые были актуальны в уходящем году. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В списке оказались направления tennis core, который вдохновлен эстетикой тенниса, и cowboy core (или ковбойская эстетика. – Прим. ред.). Также в перечне фигурирует вернувшийся в моду стиль бохо, вдохновленный богемной культурой и движением хиппи 1960-х и 1970-х годов, и леопардовый узор в одежде.

Кроме того, Рогов вспомнил про актуальные в этом году кроссовки adidas samba, поло и куртки рабочего. Самыми модными цветами года стали шоколадный и бургунди.

Между тем стилисты Vogue, которые специализируются на прическах, назвали на своем сайте блонд с упругими локонами, как у американской актрисы Мэрилин Монро, новым трендом. Также в следующем году будут актуальны оттенки мокко и кремово-бежевый, рыжие волосы и брондирование прядей, отметили эксперты.

Ранее редакторы Vogue France назвали леопардовые джинсы и модели-бочонки трендом следующего года. Более того, по их мнению, в моду вернутся мешковатые джинсы в стиле рэперов, которые были популярны в 2000-х, а также модели с контрастной строчкой и джинсы, сделанные из сырого денима.

