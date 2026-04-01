01 апреля, 14:14

Daily Mail: курьеру грозит тюрьма за кражу кошки в Великобритании

Фото: www.dailymail.co.uk

В Великобритании 42-летнему курьеру грозит тюрьма за похищение домашней кошки. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Вернувшись домой с работы, хозяин кошки Норы обнаружил, что ее нигде нет. Сначала он с супругой решил, что она просто ушла погулять самостоятельно, так как уже делала это раньше. Однако на следующий день семья забеспокоилась. Узнать правду помогли записи с видеокамеры дверного звонка.

На кадрах они увидели, как курьер оставил посылку на крыльце, взял животное на руки и унес его. Видео владельцы опубликовали в соцсетях, после чего мужчина связался с ними и заявил, что готов вернуть Нору, только не помнит их точный адрес. В итоге супруги обратились к правоохранителям, и злоумышленник был арестован.

На судебном заседании сторона обвинения назвала штраф слишком мягкой мерой наказания. Прокуроры отметили, что питомец – это не просто имущество, а член семьи. В связи с этим они запросили для мужчины наказание в виде тюремного заключения на срок до 5 лет.

Ранее в США женщина пожаловалась на енота, который неделю грабил ее дом. Он крал у нее еду и иногда заносил в дом мусор. Позже арендодатель обустроил дома ловушку для поимки животного. Однако данные меры не помогли отловить млекопитающее.

