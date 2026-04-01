01 апреля, 16:05

Общество

Оспа обезьян подтвердилась только у одного пациента в Подмосковье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Оспа обезьян подтвердилась только у одного пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу. Об этом на своей странице в MAX сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, у второго пациента, который контактировал с первым, диагноз не подтвердился. Оба они находятся в удовлетворительном состоянии, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Ситуацию контролируют Минздрав Подмосковья и Роспотребнадзор по Московской области.

Ранее стало известно о госпитализации в Домодедовскую больницу двух человек с подозрением на оспу обезьян. В связи с этим Роспотребнадзор организовал санитарно‑эпидемиологическое расследование.

До этого еще один случай заболевания выявили в Санкт-Петербурге. Пациент был помещен в инфекционный стационар, специалисты организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Новости регионов: в больницу Домодедова доставили двух пациентов с оспой обезьян

