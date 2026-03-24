24 марта, 18:38

Общество

Новый случай заражения оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге

Фото: depositphotos/alexraths

Новый случай заражения оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге, сообщило межрегиональное управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.

Заболевание выявлено у жителя Петербурга. В настоящее время он находится в инфекционном стационаре.

"Специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора проведено эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", –добавили в надзорном ведомстве.

Ведомство напомнило, что для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки. Соответствующие тесты были использованы при обследовании пациента. Это позволило оперативно подтвердить диагноз и принять меры.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в туристический сезон сохраняется риск завоза инфекции. На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов. Ситуация находится на строгом контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее случаи заражения регистрировались в Подмосковье. В Домодедовскую больницу доставили 3 пациентов. После прохождения лечения их выписали домой.

Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

