24 марта, 18:38
Новый случай заражения оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге
Новый случай заражения оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге, сообщило межрегиональное управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.
Заболевание выявлено у жителя Петербурга. В настоящее время он находится в инфекционном стационаре.
"Специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора проведено эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", –добавили в надзорном ведомстве.
Ведомство напомнило, что для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки. Соответствующие тесты были использованы при обследовании пациента. Это позволило оперативно подтвердить диагноз и принять меры.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в туристический сезон сохраняется риск завоза инфекции. На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов. Ситуация находится на строгом контроле регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее случаи заражения регистрировались в Подмосковье. В Домодедовскую больницу доставили 3 пациентов. После прохождения лечения их выписали домой.
