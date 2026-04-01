Новости

Новости

01 апреля, 16:20

Mirror: в Мексике девушка увидела будущее во время остановки сердца на 10 минут

Мексиканка увидела будущее во время остановки сердца на 10 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина​

В Мексике девушка увидела будущее во время остановки сердца на 10 минут, сообщает The Mirror.

В апреле 2025 года 24-летняя Руби почувствовала, что у нее отказывают ноги, а дышать становится сложно. В больнице выяснилось, что тромбы заблокировали легочные артерии. У нее на 10 минут перестало биться сердце.

По словам Руби, в этот момент она попала в будущее. Она поняла это по миру вокруг и родственникам, которые постарели. Она рассказала, что "в будущем" люди были не так зависимы от телефонов, а технологии позволили автоматизировать простые процессы и освободить время для живого общения.

Чувствуя возвращение в реальность, Руби прошла через "адский тоннель", наполненный ее ужасными страхами. При этом своему пробуждению она не обрадовалась.

"Это был мой настоящий ад – пробуждение в этой жизни", – призналась девушка.

В коме она пробыла месяц, ей сделали несколько операций. Из-за тромбов Руби получила необратимые повреждения мозга и больше никогда не сможет ходить.

Ранее мексиканская певица, модель и актриса Пати Муньос пережила клиническую смерть во время пластической операции и рассказала о видении ада. По утверждению 57-летней артистки, у нее остановилось сердце во время выхода из наркоза.

Певица также рассказала, что врачам с трудом удалось вернуть ее к жизни из-за осложнений, появившихся в 2019 году во время операции по увеличению груди. Медики рекомендовали исполнительнице бросить курение, а сам инцидент заставил Муньос пересмотреть свой образ жизни.

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

