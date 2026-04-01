Mirror: в Мексике девушка увидела будущее во время остановки сердца на 10 минут

В Мексике девушка увидела будущее во время остановки сердца на 10 минут, сообщает The Mirror.

В апреле 2025 года 24-летняя Руби почувствовала, что у нее отказывают ноги, а дышать становится сложно. В больнице выяснилось, что тромбы заблокировали легочные артерии. У нее на 10 минут перестало биться сердце.

По словам Руби, в этот момент она попала в будущее. Она поняла это по миру вокруг и родственникам, которые постарели. Она рассказала, что "в будущем" люди были не так зависимы от телефонов, а технологии позволили автоматизировать простые процессы и освободить время для живого общения.

Чувствуя возвращение в реальность, Руби прошла через "адский тоннель", наполненный ее ужасными страхами. При этом своему пробуждению она не обрадовалась.

"Это был мой настоящий ад – пробуждение в этой жизни", – призналась девушка.

В коме она пробыла месяц, ей сделали несколько операций. Из-за тромбов Руби получила необратимые повреждения мозга и больше никогда не сможет ходить.

Ранее мексиканская певица, модель и актриса Пати Муньос пережила клиническую смерть во время пластической операции и рассказала о видении ада. По утверждению 57-летней артистки, у нее остановилось сердце во время выхода из наркоза.

Певица также рассказала, что врачам с трудом удалось вернуть ее к жизни из-за осложнений, появившихся в 2019 году во время операции по увеличению груди. Медики рекомендовали исполнительнице бросить курение, а сам инцидент заставил Муньос пересмотреть свой образ жизни.

