Сын экс-солистки "Демо" Зверевой ушел из дома несколько месяцев назад

Сын певицы Саши Зверевой, бывшей солистки группы "Демо", ушел из дома и уже несколько месяцев не проживает с матерью, сообщило издание "СтарХит".

По словам певицы, трудности начались после пожаров в Лос-Анджелесе. Тогда ее сын Макар перешел в новую школу, где столкнулся с проблемами в учебе и дисциплине, и в итоге был отчислен. На этом фоне между ними произошел серьезный конфликт, после которого подросток сбежал из дома.

Зверева поделилась, что надеялась на возвращение сына, ждала его и не спала, однако тот написал ей только утром. Он сообщил, что находится в безопасности и возвращаться домой не собирается. Макар сказал матери, что нашел место для проживания и планирует искать работу.

