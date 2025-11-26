Актриса Хилькевич: секрет материнства в балансе между любовью и правилами

26 ноября, 15:42Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что многодетное материнство – непростая задача, требующая продуманного подхода. Таким образом, в ее доме сложилась определенная модель родительских ролей, сообщает News.ru.
В разговоре с журналистом на мероприятии Celebrity party Woman.ru Хилькевич рассказала, что ей приходится выступать в роли строгой мамы, тогда как муж больше сосредоточен на проявлении любви к дочерям. По ее мнению, главное – найти баланс между чувствами и четкими границами, необходимыми для гармоничного развития детей.
Особое внимание звезда уделила заботе о собственном эмоциональном состоянии. Она подчеркнула, что многодетной матери крайне важно находить время для себя и не пытаться справиться со всеми обязанностями самостоятельно.
"Я иногда провожу свое время с семьей без помощи нянь, без бабушек, и уже на третий день начинает дергаться глаз" – рассказала артистка.
В связи с этим Хилькевич рекомендовала матерям активно привлекать к уходу за детьми окружающих и не отказываться от предлагаемой помощи.
Ранее актриса выразила готовность к рождению четвертого ребенка.
Она отметила, что совместные моменты с детьми оставляют глубокий след в памяти.
