Эксперт Мурадян: цены на авиабилеты вырастут на 10–15% из-за стоимости нефти

Цены на авиабилеты могут вырасти на 10–15 тысяч рублей из-за повышения топливного сбора, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ. Как изменится стоимость туров и нужно ли спешить с бронированием, разбиралась Москва 24.

Ощутимая переплата?

Цены на авиабилеты вырастут на 10–15 тысяч рублей из-за повышения топливного сбора. Сильнее всего подорожание коснется популярных туристических направлений – Турции, Египта, стран Азии и Мальдив, утверждает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, российские и зарубежные авиаперевозчики начали пересматривать тарифы в связи с вынужденными облетами опасных зон и ростом цен на топливо на фоне конфликта вокруг Ирана. До кризиса топливный сбор, который включают в стоимость билетов, в среднем составлял 40–60 евро, однако в марте некоторые компании подняли его в 1,5–2 раза.

В частности, Nordwind и Azur Air увеличили сбор до 50–60 евро, Pegasus Airlines – до 75–85 евро, а Turkish Airlines – до 80–100 евро. У перевозчиков из ОАЭ он вырос с 150–200 до 280–350 долларов. Также источник утверждает, что пассажиров чартерных рейсов могут попросить доплатить за путевку при пересадке на рейс другого перевозчика.

Руководитель одной из туркомпаний Виктория Подольская утверждает, что стоимость авиабилетов за год выросла примерно вдвое. Например, зачастую перелет туда-обратно экономклассом на Мальдивы в начале июля обходился примерно в 70 тысяч рублей, сейчас – около 135 тысяч. При этом многие туркомпании стараются не завышать цены резко и предлагают скидки при перебронировании аннулированных рейсов – например, в Египет вместо более дорогих вариантов.

Ранее основатель агентства премиальных путешествий Александр Перепелкин предупредил, что цены на популярные направления – Турцию, Египет, Вьетнам и Таиланд – могут вырасти минимум на 50%. Специалист объяснил это комплексом факторов, среди которых дефицит авиаперевозок на фоне сокращения рейсов и сложностей у отдельных авиакомпаний, перераспределение турпотока из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также рост себестоимости отдыха в самих странах.

"Туристы не меняют свои планы"

К дополнительным затратам на топливо ведет то, что иностранные авиакомпании вынуждены корректировать маршруты, облетая территорию Ирана, Израиля и ряд других зон из-за конфликта на Ближнем Востоке, согласился в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Кроме того, цены на авиационный керосин в разных странах выросли – где-то на 30%, где-то на 60%, а где-то уже на 70% по сравнению с февралем. Доля топлива в структуре перевозок составляет около 30%", – сказал он.

По словам эксперта, единственный механизм, которым авиакомпании могут регулировать эту ситуацию, – топливный сбор. Это не повышение тарифа, а изменение надбавки, которая входит в стоимость билета. Пока будет расти ценник на авиакеросин из-за ближневосточного кризиса, это продолжит отражаться на перевозках, пояснил Горин.

"Кроме изменения цен на топливо, стоимость зависит от курса валют: международные тарифы устанавливаются в евро или долларах, и ежедневный пересчет влияет на конечный результат. Внутренние перевозки зафиксированы в рублях, и пока цены на них примерно на уровне прошлого года", – подчеркнул представитель РСТ.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Еще один фактор – динамическое ценообразование: при повышенном спросе и снижении объемов предложений один и тот же билет может стоить по-разному. Единственный способ зафиксировать цену – полная оплата при бронировании.

По словам Горина, на сегодняшний день РСТ не фиксирует сокращения туристического потока.

"Если цены станут очень высокими (например, при ослаблении рубля или дальнейшем росте стоимости авиатоплива), ситуация может измениться. Пока же на фоне относительной стабильности валюты туристы не меняют свои планы, за исключением стран Ближнего Востока", – добавил эксперт.

Он напомнил, что организованные туры в этот регион на данный момент не отправляются. Улететь в страны Ближнего Востока можно только самостоятельно, и это уже риски самого желающего, предупредил специалист.

"Перебронирование с временно ограниченных направлений распределяется на Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Шри-Ланку и Китай. Это основные страны, которые получили новых клиентов из-за ближневосточных ограничений", – добавил Горин.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян предположил, что рост цен составит не 10–15 тысяч рублей, а в среднем 10–15%.

"Причем это коснется всех направлений, а не отдельных. Растет не сам билет, а топливная составляющая, поэтому куда бы ни перераспределялся поток, цена будет увеличиваться везде", – пояснил он.

Мурадян согласился, что в основе подорожания проблема с нефтью в мире, так как авиакеросин привязан к ее стоимости.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Пока не стабилизируется нефть, не закончится блокада иранских танкеров с Ближнего Востока, ситуация останется напряженной. Ряд стран испытывает дефицит керосина, который хоть и не носит критического характера, но на стоимость влияет. При этом повышение на 5–10%, на мой взгляд, пока не является критичным.

По его словам, самым дешевым направлением на сегодняшний день остается Египет: здесь можно найти недельные туры от 80 000 рублей на человека. Также недорого путешествовать позволяют обширные полетные программы в Юго-Восточную Азию, в том числе с использованием китайских перевозчиков. Аномальных повышений стоимости поездок по массовым направлениям сейчас нет, указал Мурадян.

"Более того, по Турции ожидается снижение цен и появление спецпредложений: европейский рынок готовится к сезону в этой стране довольно прохладно, поэтому отельеры готовят предложения для россиян", – подчеркнул специалист.

Также благоприятной обстановке сопутствует курс рубля, который относительно стабилизировался, – пусть и на более высоких значениях, чем в 2025 году. Это позволяет планировать путешествия с горизонтом в месяц и более, заключил Мурадян.

