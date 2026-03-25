25 марта, 19:10

В АТОР опровергли повышение цен на зарубежные турпоездки на 50%

Взлет разрешаю? Что будет с ценами на авиабилеты из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на зарубежные туры для россиян вырастут минимум на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке и других факторов, утверждают некоторые эксперты. Оправдаются ли подобные прогнозы, разбиралась Москва 24.

"Предложение сокращается"

Цены на зарубежные туры для россиян в 2026 году могут вырасти как минимум на 50%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя агентства премиальных путешествий Александра Перепелкина.

По его словам, в первую очередь подорожание затронет такие популярные направления, как Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд. Эксперт пояснил, что рост цен сейчас формируется сразу за счет нескольких факторов. Один из них – дефицит перевозок.

"У авиакомпаний ограниченное количество бортов, сокращается число рейсов, есть сложности, в том числе у отдельных игроков, таких как Azur Air, и все это напрямую влияет на доступность кресел. А когда предложение перевозки сокращается, это автоматически тянет цены вверх", – рассказал Перепелкин.

Вторым фактором он назвал перераспределение турпотока на фоне ситуации на Ближнем Востоке: спрос концентрируется на альтернативных направлениях, и на ограниченное предложение приходится больший объем туристов.

Дополнительно на цены влияет рост себестоимости в самих странах – высокая инфляция и ключевая ставка в Турции, а также ажиотажный спрос и возможный дефицит нефтепродуктов в Таиланде и Вьетнаме.

Немаловажным фактором в удорожании поездок, по мнению Перепелкина, становится и поведение туристов, которые пока боятся бронировать туры заранее.

Если смотреть на динамику прошлых лет, то рост цен от раннего бронирования до покупки перед вылетом составлял около 30%. В этом сезоне я ожидаю увеличение как минимум на уровне 50%, а при сохранении текущей ситуации, возможно, и выше.
Александр Перепелкин
основатель агентства премиальных путешествий

Трудности с путешествиями возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На момент середины марта совокупные потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке составляли 7 миллиардов рублей.

"Слишком негативный прогноз"

Информация, что цены вырастут более чем на 50%, не соответствует действительности, заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24.

По его словам, реальное подорожание будет значительно меньше, и оно зависит от конкретного направления и города вылета.

"Основная причина – увеличение стоимости авиационного керосина в странах, которые традиционно зависели от поставок из Персидского залива. Например, в Египте тонна горючего серьезно подорожала", – уточнил эксперт.

В результате билеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх вырастут в цене примерно на 50 долларов, а из Москвы – на 100. Это связано с тем, что расстояние от Москвы до Египта больше (около 6 часов полета), чем от Сочи.

Для сравнения: если до кризиса билет из Москвы в Шарм-эль-Шейх стоил около 400–500 долларов, а подорожал примерно на 100 – это рост на 20–25%, а не на 50%.
Алексан Мкртчян
вице-президент АТА

При этом Турцию подорожание затронет чуть меньше, подчеркнул специалист.

"Расстояние от Москвы до Антальи – около 5 часов полета, поэтому рост цен из столицы составит 70–80 долларов, а из Сочи – 35–40", – обратил внимание Алексан Мкртчян.

Таким образом, чем длиннее перелет, тем больше абсолютная добавка к цене. Однако с учетом того, что точные цифры подорожания зависят не только от направления, но и от города вылета, говорить о среднем проценте "по больнице" бессмысленно. Это будет некорректный расчет, пояснил эксперт.

По его словам, не все направления пострадают одинаково. Например, перелетов в Китай подорожание вообще не коснется, потому что здесь нет большой зависимости от поставок топлива из стран Персидкого залива. Да и в целом ситуацию Алексан Мкртчян назвал временной.

"Египет, Турция и другие страны активно ищут замену выпадающим объемам топлива. Россия за последние недели резко увеличила добычу и продажу нефти, другие государства также наращивают экспорт. Поставки будут переориентированы, и новые цепочки должны выстроиться в ближайшие два-три месяца", – добавил он.

Как только страны найдут новых поставщиков, цены начнут стабилизироваться и вернутся к прежним значениям, заключил эксперт.

"Слишком мрачным" прогноз о повышении стоимости на 50% назвал и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Топливная составляющая у перевозчиков, особенно иностранных, действительно выросла, но в среднем сейчас подорожание составляет от 5% до 15%. Есть отдельные сильно удаленные иностранные перевозчики, которые повысили топливный сбор в большем процентном соотношении, но до 50% пока очень далеко", – рассказал он Москве 24.

Эксперт добавил, что изменилась не цена тарифа, а топливная составляющая, которая есть у всех авиакомпаний. Она корректируется в зависимости от стоимости тонны керосина на международном рынке.

Билеты в абсолютном значении подорожали ровно настолько, насколько топливо. Когда оно подешевеет, билеты сделают это вслед за ним.
Артур Мурадян
вице-президент АТОР

В то же время Мурадян пояснил, что в абсолютном значении иностранные перевозчики номинируют цены в иностранной валюте. Рубль же слабеет, поэтому в России билеты дополнительно дорожают. Для российских потребителей это означает, что повышение цен уже произошло, но все еще в пределах 10–15%.

"Та дорогая нефть, которая была последние три недели, будет оказывать влияние еще три-четыре недели, пока переработается в керосин. Если нефть подешевеет в ближайшее время, через две-три недели это отразится на цене топлива", – добавил Мурадян.

Однако стоит учитывать, что у иностранных перевозчиков, особенно в азиатском регионе, сейчас наблюдается дефицит топлива. Поэтому горючее до них просто не доходит из-за конфликта на Ближнем Востоке, сколько бы оно ни стоило, резюмировал эксперт.

Веткина Анастасия

