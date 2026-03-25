В АТОР опровергли повышение цен на зарубежные турпоездки на 50%

Цены на зарубежные туры для россиян вырастут минимум на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке и других факторов, утверждают некоторые эксперты. Оправдаются ли подобные прогнозы, разбиралась Москва 24.

"Предложение сокращается"

Цены на зарубежные туры для россиян в 2026 году могут вырасти как минимум на 50%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя агентства премиальных путешествий Александра Перепелкина.

По его словам, в первую очередь подорожание затронет такие популярные направления, как Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд. Эксперт пояснил, что рост цен сейчас формируется сразу за счет нескольких факторов. Один из них – дефицит перевозок.

"У авиакомпаний ограниченное количество бортов, сокращается число рейсов, есть сложности, в том числе у отдельных игроков, таких как Azur Air, и все это напрямую влияет на доступность кресел. А когда предложение перевозки сокращается, это автоматически тянет цены вверх", – рассказал Перепелкин.

Вторым фактором он назвал перераспределение турпотока на фоне ситуации на Ближнем Востоке: спрос концентрируется на альтернативных направлениях, и на ограниченное предложение приходится больший объем туристов.

Дополнительно на цены влияет рост себестоимости в самих странах – высокая инфляция и ключевая ставка в Турции, а также ажиотажный спрос и возможный дефицит нефтепродуктов в Таиланде и Вьетнаме.

Немаловажным фактором в удорожании поездок, по мнению Перепелкина, становится и поведение туристов, которые пока боятся бронировать туры заранее.





Александр Перепелкин основатель агентства премиальных путешествий Если смотреть на динамику прошлых лет, то рост цен от раннего бронирования до покупки перед вылетом составлял около 30%. В этом сезоне я ожидаю увеличение как минимум на уровне 50%, а при сохранении текущей ситуации, возможно, и выше.

Трудности с путешествиями возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На момент середины марта совокупные потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке составляли 7 миллиардов рублей.

"Слишком негативный прогноз"

Информация, что цены вырастут более чем на 50%, не соответствует действительности, заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24.

По его словам, реальное подорожание будет значительно меньше, и оно зависит от конкретного направления и города вылета.

"Основная причина – увеличение стоимости авиационного керосина в странах, которые традиционно зависели от поставок из Персидского залива. Например, в Египте тонна горючего серьезно подорожала", – уточнил эксперт.

В результате билеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх вырастут в цене примерно на 50 долларов, а из Москвы – на 100. Это связано с тем, что расстояние от Москвы до Египта больше (около 6 часов полета), чем от Сочи.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Для сравнения: если до кризиса билет из Москвы в Шарм-эль-Шейх стоил около 400–500 долларов, а подорожал примерно на 100 – это рост на 20–25%, а не на 50%.

При этом Турцию подорожание затронет чуть меньше, подчеркнул специалист.

"Расстояние от Москвы до Антальи – около 5 часов полета, поэтому рост цен из столицы составит 70–80 долларов, а из Сочи – 35–40", – обратил внимание Алексан Мкртчян.

Таким образом, чем длиннее перелет, тем больше абсолютная добавка к цене. Однако с учетом того, что точные цифры подорожания зависят не только от направления, но и от города вылета, говорить о среднем проценте "по больнице" бессмысленно. Это будет некорректный расчет, пояснил эксперт.

По его словам, не все направления пострадают одинаково. Например, перелетов в Китай подорожание вообще не коснется, потому что здесь нет большой зависимости от поставок топлива из стран Персидкого залива. Да и в целом ситуацию Алексан Мкртчян назвал временной.

"Египет, Турция и другие страны активно ищут замену выпадающим объемам топлива. Россия за последние недели резко увеличила добычу и продажу нефти, другие государства также наращивают экспорт. Поставки будут переориентированы, и новые цепочки должны выстроиться в ближайшие два-три месяца", – добавил он.

Как только страны найдут новых поставщиков, цены начнут стабилизироваться и вернутся к прежним значениям, заключил эксперт.

"Слишком мрачным" прогноз о повышении стоимости на 50% назвал и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Топливная составляющая у перевозчиков, особенно иностранных, действительно выросла, но в среднем сейчас подорожание составляет от 5% до 15%. Есть отдельные сильно удаленные иностранные перевозчики, которые повысили топливный сбор в большем процентном соотношении, но до 50% пока очень далеко", – рассказал он Москве 24.

Эксперт добавил, что изменилась не цена тарифа, а топливная составляющая, которая есть у всех авиакомпаний. Она корректируется в зависимости от стоимости тонны керосина на международном рынке.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Билеты в абсолютном значении подорожали ровно настолько, насколько топливо. Когда оно подешевеет, билеты сделают это вслед за ним.

В то же время Мурадян пояснил, что в абсолютном значении иностранные перевозчики номинируют цены в иностранной валюте. Рубль же слабеет, поэтому в России билеты дополнительно дорожают. Для российских потребителей это означает, что повышение цен уже произошло, но все еще в пределах 10–15%.

"Та дорогая нефть, которая была последние три недели, будет оказывать влияние еще три-четыре недели, пока переработается в керосин. Если нефть подешевеет в ближайшее время, через две-три недели это отразится на цене топлива", – добавил Мурадян.

Однако стоит учитывать, что у иностранных перевозчиков, особенно в азиатском регионе, сейчас наблюдается дефицит топлива. Поэтому горючее до них просто не доходит из-за конфликта на Ближнем Востоке, сколько бы оно ни стоило, резюмировал эксперт.

