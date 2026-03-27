Эксперт Горин объяснил, как безопасно купить билеты на концерт за рубежом

Мошенники начали обманывать россиян при покупке билетов на концерты за рубежом, сообщили СМИ. Как не попасться на уловки злоумышленников и посетить мероприятие, разбиралась Москва 24.

Новая схема

Россиянка стала жертвой мошенничества во время покупки билета на концерт певца Макса Коржа в Турции. В результате девушка потеряла 28 тысяч рублей.

По словам пострадавшей, приобрести билеты на официальном сайте не получилось, поскольку площадка не принимает российские карты. Тогда девушка обратилась за помощью в онлайн-чат, посвященный предстоящему концерту. Там ей ответил злоумышленник, который предложил оплатить билеты через криптовалюту и даже консультировал по видеосвязи. При этом аферист пояснил, что точная стоимость неизвестна из-за колебаний курса валют, и добавил к цене 13% "налога".

Когда банк заблокировал первый перевод, мошенник убедил девушку воспользоваться QR-кодом. В итоге деньги ушли на счет личного кабинета в онлайн-казино, после чего посредник перестал отвечать. Злоумышленник также написал знакомому пострадавшей и сообщил, что якобы собрал с обманутых покупателей 600 тысяч рублей.

Услуги по приобретению билетов на концерты, а также другие культурные и спортивные мероприятия официально оказывают в том числе туркомпании, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Они могут легально организовать покупку билетов различных категорий, когда проходят гастроли, футбольные матчи, теннисные турниры и концерты. Причем приобретать все нужно заранее, как только появились билеты, поскольку на мировые крупные события большой спрос.

Также эксперт напомнил, что существует практика проведения концертов на территории крупных заграничных отелей. В ряде случаев сами гостиницы предлагают бронирование билетов через консьерж-службы – специальный сегмент, выполняющий эти опции.

Афишу мероприятий, по словам Горина, можно узнать сразу на весь летний сезон: плюс в том, что такие события анонсируются заранее. При этом, воспользовавшись услугами туркомпаний, отчасти получится сэкономить, потому что у некоторых организаций есть специальные условия. Также у крупных игроков, как правило, есть договорные отношения с концертными компаниями, агентствами и театрами, поэтому рисков подобные туры не несут, посоветовал Горин.

Разные подходы

Поездку на культурное и спортивное событие можно организовать и самостоятельно. Дмитрий Горин отметил, что билеты продаются на официальном сайте мероприятий, плюс реализацией зачастую занимаются официально аккредитованные сервисы со статусом партнера.

"Поэтому, если самостоятельная покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом или партнерами. В интернете есть мошеннические сайты, маскирующиеся под реальных билетных агрегаторов. Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках", – предупредил эксперт.

Он добавил, что за рубежом концерты российских звезд шоу-бизнеса часто проводятся в ОАЭ и Турции. При этом туристы в поисках культурных впечатлений путешествуют и по РФ.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Например, есть театральные туры в Санкт-Петербург, когда за выходные можно посмотреть два спектакля подряд. И в Москве путешественник способен сам собрать свой тур, индивидуально. Но проще и безопаснее это сделать через проверенного агрегатора, турагента или туроператора, либо через официального представителя события.

Если же планируется зарубежная поездка, эксперт призвал обратить внимание на вопросы транспортной логистики. Всегда нужно иметь запас по времени, чтобы не опоздать на долгожданное событие.

"Лучше совмещать такие мероприятия с отдыхом, потому что концертов много, они проходят в мировых столицах и на мировых курортах", – порекомендовал Горин.

Цена тура зависит от стоимости билетов. По словам представителя РСТ, наиболее бюджетный вариант такого пакета услуг на 2–3 дня может обойтись примерно в 120 тысяч рублей. "Потолка" расходов в данном случае нет, отметил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ К примеру, Турция уникальна тем, что прямые перелеты иногда бывают очень дешевые. Билеты в Стамбул можно купить туда-обратно за 20–30 тысяч рублей, а при обычной стоимости – за 60 тысяч. Дальше цена строится от мероприятия: в зависимости от категории она может быть большой.

Отдельная категория – частный ВИП-сервис: для клиента бронируется дорогой отель, трансфер до события, а также ложи. Кроме того, в пакет услуг входит столик в премиальном ресторане, перелет бизнес-классом либо частным самолетом. Бюджет здесь безграничен, подчеркнул Горин.

В то же время, отправляясь на концерт самостоятельно, можно попробовать сэкономить. Например, когда выступление проходит в Ереване, Стамбуле или Тбилиси, есть шанс найти недорогую гостиницу и бюджетные авиабилеты. Кроме того, удастся сократить расходы, пользуясь общественным транспортом, заключил эксперт.

