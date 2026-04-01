Эксперт Бархота предупредил о мошенниках, обходящих самозапрет граждан на выдачу кредитов

Центробанк выявил более 300 тысяч нарушений самозапрета на кредиты со стороны МФО. Как это отразится на системе и нужно ли возвращать эти долги, разбиралась Москва 24.

Запрет на долг

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

С марта 2025 года Центробанк выявил 309 тысяч случаев, когда микрофинансовые организации заключали договоры займа, не проверив наличие у гражданина самозапрета на кредиты. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

По информации "Коммерсанта", самих компаний-нарушителей около ста. При этом Кочетков не раскрыл названия организаций. Он добавил, что отдельные банки также нарушали правила, но таких случаев значительно меньше – чуть более 40 тысяч с начала действия механизма.

Регулятор направляет нарушителям предписания и уведомляет граждан, что такие кредиты можно не возвращать. При этом жалоб от кредиторов на это пока не поступало.

Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Граждане могут установить ограничение через "Госуслуги" или МФЦ. При этом, как выяснили "Известия", если кредит оформлен в день подачи заявления на самозапрет, его придется выплатить – ограничение начинает действовать только со следующего дня.

По данным Объединенного кредитного бюро, за все время работы сервиса россияне направили 23,5 миллиона заявлений на установку самозапрета и 2,2 миллиона – на его снятие.





из сообщения пресс-службы ОКБ Это означает отмену 9,3% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день статус самозапрета установлен у 19,7 миллиона россиян.

Среди тех, кто воспользовался механизмом, преобладают граждане с активными долговыми обязательствами – их доля составляет 53%. 27% никогда не брали кредитов, 20% полностью погасили свои обязательства. Чаще всего самозапрет оформляют россияне 35–45 лет (21,4%), реже всего – молодежь до 25 (9,4%). Причем подавляющее большинство (91,4%) выбирают полный запрет на кредиты.

В свою очередь, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с News.ru заявил, что МФО, выдающие кредиты вопреки самозапретам, должны быть ликвидированы.

"Сам факт выдачи таких займов говорит, что это криминальные, по своей сути, структуры, которые не считаются с российскими законами", – подчеркнул он.

Системная проблема

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У ситуации с выдачей более 300 тысяч кредитов россиянам, установившим самозапрет, может быть несколько причин, рассказал Москве 24 юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

"Во-первых, недоработка самой системы оповещения, когда кредитные организации не всегда оперативно проверяют наличие запрета. Во-вторых, возможна недобросовестность самих заемщиков", – рассказал юрист.

Он привел в пример ситуацию, когда некоторые в день подачи самозапрета стараются обойти максимальное количество кредитных учреждений и оформить займы, думая, что их можно потом не возвращать, хотя такая схема не будет работать.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Такие действия квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ), где наказание может варьироваться от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на 10 лет.

Помимо этого, если мошенники взяли кредит на имя человека, у которого стоял самозапрет, банк обязан возместить ему ущерб.

Разбираться в каждом случае будут в правовой плоскости. Например, если клиент отказывается возвращать деньги, ссылаясь на то, что запрет стоял, а банк его нарушил, это может свидетельствовать о наличии у него злого умысла, добавил эксперт.

"Если же человек обращается с заявлением, что кредит взят без его ведома или под влиянием мошенников, при этом есть подтверждение – заявление в полицию, переписка со злоумышленниками, – и у него действительно стоял самозапрет, дело может решиться и без суда", – уточнил он.

При этом в некоторых случаях банк, чтобы не развивать негативную медийную историю, скорее всего, сам погасит задолженность, так как нарушение было с его стороны.

"Для кредитных организаций, не проверивших самозапрет, предусмотрены штрафы со стороны Центрального банка за несоблюдение регламентов. Уголовная ответственность им в таких случаях не грозит – это вопрос административного и финансового регулирования", – заключил юрист.

При этом эксперт банковского рынка Андрей Бархота предупредил, что в подобных случаях злоумышленники используют социальную инженерию: звонят под надуманным предлогом и вынуждают продиктовать пуш- или СМС-коды, которые на самом деле являются подтверждением заявки на кредит на сайте банка.

"Здесь как раз и возникает операционный риск: некоторые организации не проверяют наличие самозапрета, и мошенники этим пользуются", – уточнил Бархота.

Также возможно, что в некоторых случаях запрет сначала снимали (опять же, под воздействием аферистов), а потом возвращали.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка То, что таких кредитов выдано более 300 тысяч, говорит о том, что проблема носит глобальный характер. Это не единичные случаи, а системная недоработка.

Если кредит все же выдан, пострадавший может в досудебном порядке попробовать урегулировать ситуацию с банком. Главное доказательство – самозапрет был введен до даты выдачи кредита, что подтверждается через портал "Госуслуги". С этого момента деньги не должны были быть выделены, и если это произошло, значит, кредитная организация не выполнила свою обязанность, заключил Бархота.