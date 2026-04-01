Эксперт Бархота предупредил о мошенниках, обходящих самозапрет граждан на выдачу кредитов

Центробанк выявил более 300 тысяч нарушений самозапрета на кредиты со стороны МФО. Как это отразится на системе и нужно ли возвращать эти долги, разбиралась Москва 24.
Запрет на долг
С марта 2025 года Центробанк выявил 309 тысяч случаев, когда микрофинансовые организации заключали договоры займа, не проверив наличие у гражданина самозапрета на кредиты. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.
По информации "Коммерсанта", самих компаний-нарушителей около ста. При этом Кочетков не раскрыл названия организаций. Он добавил, что отдельные банки также нарушали правила, но таких случаев значительно меньше – чуть более 40 тысяч с начала действия механизма.
Регулятор направляет нарушителям предписания и уведомляет граждан, что такие кредиты можно не возвращать. При этом жалоб от кредиторов на это пока не поступало.
Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Граждане могут установить ограничение через "Госуслуги" или МФЦ. При этом, как выяснили "Известия", если кредит оформлен в день подачи заявления на самозапрет, его придется выплатить – ограничение начинает действовать только со следующего дня.
По данным Объединенного кредитного бюро, за все время работы сервиса россияне направили 23,5 миллиона заявлений на установку самозапрета и 2,2 миллиона – на его снятие.
Среди тех, кто воспользовался механизмом, преобладают граждане с активными долговыми обязательствами – их доля составляет 53%. 27% никогда не брали кредитов, 20% полностью погасили свои обязательства. Чаще всего самозапрет оформляют россияне 35–45 лет (21,4%), реже всего – молодежь до 25 (9,4%). Причем подавляющее большинство (91,4%) выбирают полный запрет на кредиты.
В свою очередь, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с News.ru заявил, что МФО, выдающие кредиты вопреки самозапретам, должны быть ликвидированы.
"Сам факт выдачи таких займов говорит, что это криминальные, по своей сути, структуры, которые не считаются с российскими законами", – подчеркнул он.
Системная проблема
У ситуации с выдачей более 300 тысяч кредитов россиянам, установившим самозапрет, может быть несколько причин, рассказал Москве 24 юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.
"Во-первых, недоработка самой системы оповещения, когда кредитные организации не всегда оперативно проверяют наличие запрета. Во-вторых, возможна недобросовестность самих заемщиков", – рассказал юрист.
Он привел в пример ситуацию, когда некоторые в день подачи самозапрета стараются обойти максимальное количество кредитных учреждений и оформить займы, думая, что их можно потом не возвращать, хотя такая схема не будет работать.
Помимо этого, если мошенники взяли кредит на имя человека, у которого стоял самозапрет, банк обязан возместить ему ущерб.
Разбираться в каждом случае будут в правовой плоскости. Например, если клиент отказывается возвращать деньги, ссылаясь на то, что запрет стоял, а банк его нарушил, это может свидетельствовать о наличии у него злого умысла, добавил эксперт.
"Если же человек обращается с заявлением, что кредит взят без его ведома или под влиянием мошенников, при этом есть подтверждение – заявление в полицию, переписка со злоумышленниками, – и у него действительно стоял самозапрет, дело может решиться и без суда", – уточнил он.
При этом в некоторых случаях банк, чтобы не развивать негативную медийную историю, скорее всего, сам погасит задолженность, так как нарушение было с его стороны.
"Для кредитных организаций, не проверивших самозапрет, предусмотрены штрафы со стороны Центрального банка за несоблюдение регламентов. Уголовная ответственность им в таких случаях не грозит – это вопрос административного и финансового регулирования", – заключил юрист.
При этом эксперт банковского рынка Андрей Бархота предупредил, что в подобных случаях злоумышленники используют социальную инженерию: звонят под надуманным предлогом и вынуждают продиктовать пуш- или СМС-коды, которые на самом деле являются подтверждением заявки на кредит на сайте банка.
"Здесь как раз и возникает операционный риск: некоторые организации не проверяют наличие самозапрета, и мошенники этим пользуются", – уточнил Бархота.
Также возможно, что в некоторых случаях запрет сначала снимали (опять же, под воздействием аферистов), а потом возвращали.
Если кредит все же выдан, пострадавший может в досудебном порядке попробовать урегулировать ситуацию с банком. Главное доказательство – самозапрет был введен до даты выдачи кредита, что подтверждается через портал "Госуслуги". С этого момента деньги не должны были быть выделены, и если это произошло, значит, кредитная организация не выполнила свою обязанность, заключил Бархота.