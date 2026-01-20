Экономист Ордов назвал запрет онлайн-кредитования маловероятным

В России предложили запретить онлайн-кредитование для защиты граждан от мошенничества, сообщили СМИ. Повысит ли эта мера безопасность заемщиков, разбиралась Москва 24.

За кредитом – лично в банк?

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Запретить онлайн-кредитование в РФ предложила партия "Коммунисты России", сообщило издание "Абзац" со ссылкой на ее лидера Сергея Малинковича. По его словам, инициатива будет направлена в Банк России.

Малинкович объяснил, что клиент должен лично присутствовать в отделении для исключения случаев оформления займов без ведома граждан. По мнению политика, существующих мер по борьбе с аферистами недостаточно.

"Это нужно все пресекать. Только личная явка человека, и обязательно это должно быть в видеозаписи", – подчеркнул он.





Сергей Малинкович председатель партии "Коммунисты России" Если человеку реально нужен кредит, мне кажется, что он найдет время прийти в отделение банка, расположенное поблизости с его местом жительства. Может быть, даже придет не один: возьмет друга, родственника или специалиста. Эту меру надо обязательно принимать. Она своевременна.

Ранее психолог Кира Макарова рассказала Москве 24, как побороть желание постоянно брать кредиты. В частности, необходимо признать саму проблему, после чего необходимо выстроить стратегию выплат. Также должнику необходимо настроить себя так, что помочь себе сможет только он сам, отметила специалист.

"Полностью запретить невозможно"

Стремительное развитие дистанционных займов несет в себе риски, убежден эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Онлайн-кредитование, при всей внешней простоте оформления заявки, является фактором, который способствует надуванию пузыря на рынке, росту мошенничества и формированию у заемщиков иллюзии легкости получения денег. При этом доступность кредита должна определяться реальной финансовой состоятельностью клиента, а не удобством интерфейса или скоростью процедуры", – сказал Бархота Москве 24.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Появление самозапрета на кредиты в России – прямое следствие чрезмерно упрощенного онлайн-процесса, которым активно пользуются и мошенники. Поэтому для решения корня проблемы логичным выглядит запрет на онлайн-кредитование. Такой шаг позволил бы охладить темпы выдачи денег под проценты, повысить надежность операций для обеих сторон и дал бы банкам возможность более тщательно анализировать потенциальных заемщиков.

По словам эксперта, если бы меру ввели раньше, в более жестких методах борьбы с мошенничеством не было бы необходимости.

"Однако, вероятно, окончательное решение будет компромиссным, а не полным запретом. Процедура будет усложнена и ужесточена. Предполагается, что сохранится возможность подачи первичной заявки через сайт, но ее ключевая верификация и окончательное оформление будут перенесены в офлайн-режим, то есть клиента пригласят на очную встречу", – пояснил он.

Такой подход не только отсечет значительную часть мошенников, но и повысит ответственность самого заемщика, который в процессе личного взаимодействия лучше осознает серьезность своих обязательств, отметил специалист.

"Многие сейчас не до конца представляют тяжесть бремени, воспринимая онлайн-кредит как легкодоступную и почти "виртуальную" услугу. Очная верификация способна решить эту проблему", – добавил Бархота.

Однако, по мнению директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константина Ордова, принятие инициативы маловероятно в силу массовой цифровизации.

"Полностью запретить онлайн-выдачу кредитов уже невозможно, так как вся цифровая инфраструктура и платформы изначально созданы для дистанционного обслуживания. Более того, наблюдается активная тенденция: банки массово сокращают свои офисы и представительства, переходя в цифровую экономику, что позволяет им существенно экономить на операционных расходах", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Кроме того, подобного запрета нет и в мировой практике, что делает меру не только радикальной, но и изолированной, подчеркнул он.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ключевой проблемой, с которой необходимо бороться, остается финансовое мошенничество. В этом направлении уже ведется активная работа: Банк России ужесточает требования к кредитным организациям в части блокировки подозрительных операций и карт. Параллельно министерство финансов совместно с ЦБ реализует программы повышения финансовой грамотности населения. Именно в этом русле и лежит основное решение – человек должен научиться распознавать мошеннические схемы и не становиться их жертвой.

"Онлайн-кредитование стоит рассматривать не как угрозу, а как технологическое достижение. Российские сервисы в этой области интегрированы и развиты даже успешнее, чем у многих европейских банков", – пояснил экономист.

В силу этих обстоятельств неверно снижать конкурентное преимущество кредитных организаций путем ограничений. Вместо этого следует усиливать защиту и грамотность населения в рамках существующей цифровой экосистемы, заключил Ордов.

