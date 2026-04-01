Орнитолог Мишин рекомендовал подкармливать птиц сухим кормом для собак и кошек

Международный день птиц отмечается 1 апреля. Какие необычные виды обитают в столичном регионе и как их правильно подкармливать – в материале Москвы 24.

"Слышишь птиц – значит, все ровно"

Международный день птиц отмечается 1 апреля. В России эта дата посвящена охране пернатых, их разнообразию и роли в жизни человека. Однако этот праздник – не единственный: 12 ноября в стране также отмечают Синичкин день, в который принято развешивать кормушки и скворечники для зимующих птиц.

В столичном регионе обитает большое количество пернатых. Только на ВДНХ можно встретить более 70 видов, в том числе краснокнижных. Здесь живут как полевые жаворонки и ястребы, так и зяблики, скворцы, снегири и большие синицы, сообщили в пресс-службе выставки.

К Международному дню птиц традиционно приурочены лекции, наблюдения за пернатыми и экскурсии. К примеру, 4 апреля 2026 года в честь этого праздника в Дарвиновском музее посетителей ждет квест, мастер-классы и тематические занятия.

Орнитолог Вадим Мишин отметил в беседе с Москвой 24, что 1 апреля для Дня птиц было выбрано не случайно. Для средней полосы, как европейской, так и азиатской части, в это время начинается пик миграции.

По его словам, первыми прилетают хищные канюки, но не стаями, поэтому их не особенно замечают. Также наступил пик миграции скворцов, которые, наоборот, летают огромными стаями.





Вадим Мишин орнитолог Перед осенней миграцией они собираются в большие сообщества и тренируются – это явление называется мурмурация. Сейчас же наблюдается их возвращение.

Феноменальные перелеты некоторых птиц тоже приходятся именно на это время: например, крачки, зимующие в Антарктиде, размножаться и проводить основное время жизни прилетают в Арктику, преодолевая тысячи километров над океаном.

"Есть красивая гипотеза, что их миграции – это реликтовая память времен, когда в северных районах было настолько хорошо, что не нужно было никуда улетать, птицы просто жили и размножались. Потом пришлось улетать на зиму, но тяга к родине осталась", – пояснил орнитолог.

По его словам, День птиц – это повод задуматься о том, что человек не может жить без природы.

"Звуки птиц нормализуют психическое состояние. Тысячелетиями вырабатывалась взаимосвязь – многие животные определяют опасность по крикам птиц: если они кричат тревожно, значит, надо насторожиться, а если раздаются брачные песни или призывы, то все хорошо, опасности нет. Это же заложено в подсознании человека. Слыша птиц, подсознательно понимаешь – все ровно", – уточнил Мишин.

Птицы-туристы

Орнитолог перечислил птиц, которых можно встретить в Москве и области во время пролета. Например, хищников: канюков, ястребов-тетеревятников и ушастых сов.

"Из певчих первыми прилетают трясогузки – серые, обыкновенные, они ищут насекомых, бегают под ногами и трясут хвостом (это их основной отличительный признак). Потом жаворонки (обитают на опушках леса, в полях), следом – грачи, но они частично миграционные, частично кочующие, их ленивые стаи могут не улетать далеко", – пояснил Вадим Мишин.

Также в ближайшее время южнее, начиная от Рязани и ниже, уже можно ожидать аистов. Они живут рядом с человеком в деревнях, так как там есть грызуны, а для них это основная охота.

"Из интересных птиц в столичном регионе иногда встречается козодой – мастер маскировки. Он может сесть на землю, распластаться среди прошлогодней листвы, став незаметным", – добавил эксперт.

По его словам, основной поток птиц наблюдается в начале мая, а приближение к концу миграции знаменуют стрижи – истребители насекомых.

"Последними прилетают кукушки: они не мигрируют стаями, это "птицы-туристы". Летают в свое удовольствие, их задача летом – подбросить яйца в чужие гнезда. Поэтому их ничто не держит: прилетели, снеслись, улетели", – сказал орнитолог.

Отвечая на вопрос о необходимости прикорма птиц, эксперт призвал различать две принципиально разные ситуации. Если речь идет о диких природных территориях и сложившихся естественных биотопах, где все взаимосвязано и экосистема существует автономно, вмешательство человека излишне.

"Исключение – суровая зима, когда птицам действительно трудно выжить. Тогда помочь можно, но это касается загородных территорий, вне урбанистической среды", – сказал эксперт.

Иная ситуация с пространствами, которые создает сам человек. В Москве многое для этого уже сделано: в частности, для водоплавающих организованы водоемы, места для гнездовий, есть прокорм.

А вот для лесных птиц, особенно певчих, в любом городе найти корм очень сложно. Поэтому, если хочется, чтобы они были рядом, нужно создать условия: прежде всего сделать кормовые места, подчеркнул Мишин.





Вадим Мишин орнитолог Это могут быть специальные кормушки, но и сама растительность – источник корма. Насекомые, которые живут на деревьях и кустарниках, семена, ягоды – все это естественная пища. Также важны искусственные гнездовья. Птицам нужно где-то жить, выводить потомство. Скворечники, синичники, дуплянки – не просто украшение сада, а реальная помощь.

По его словам, птицам для жизни нужен белок, протеин и микроэлементы.

"В этом плане лучший вариант – сухой корм для собак и кошек, в котором есть все необходимое. Можно использовать крупы (гречку, овес, пшено, но не сырое, а лучше вареное без соли), несоленые семечки, орехи", – уточнил он.

Также синицам можно давать несоленое сало. Главное – не перекармливать и не приучать птиц к тому, что единственный источник доставки пищи – человек. Особенно это важно для диких природных территорий.

Кроме того, птицам нужно обеспечить не только еду, но и безопасность. Важно думать, какие растения сажать, чтобы они давали естественный корм, оставлять старые деревья с дуплами, если это позволяют условия, и создавать места, где птицы могут укрыться от хищников и непогоды, заключил орнитолог.