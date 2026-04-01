Аллергики смогут принести в храм пальмовую ветвь вместо вербы

Аллергикам разрешается заменить вербу на пальмовую ветвь или другой подходящий символ при посещении храма в Вербное воскресенье. Об этом сообщил протоиерей Дмитрий Моисеев в беседе с информационным порталом РИАМО.

При наличии у верующего соответствующего хронического заболевания ему необязательно отказываться от участия в празднике, подчеркнул священнослужитель.

"Допустимо использовать альтернативу – например, пальмовые ветви, поскольку именно ими, согласно Евангелию, встречали Иисуса Христа при входе в Иерусалим", – пояснил Моисеев.

Вместе с тем он напомнил, что россияне в основном отдают предпочтение именно вербе, поскольку в стране не распространены пальмовые деревья, однако их ветви свободно можно приобрести в магазине, а затем освятить в храме.

Протоиерей также обратил внимание, что верующий всегда найдет понимание, если объяснит свою ситуацию.

Вербное воскресенье, также известное как Вход Господень в Иерусалим, является одним из 12 главных церковных праздников. В 2026 году мероприятие выпадает на 5 апреля, за неделю до Пасхи.

В этот день столичный Дептранс запустит бесплатные автобусы-экспрессы, которые будут курсировать до 14 городских кладбищ. Параллельно с этим усилятся и регулярные маршруты.

В свою очередь, ЦППК запланировала назначить дополнительные остановки для пригородных поездов в Вербное воскресенье, а также Пасху. Речь идет о станциях, находящихся рядом с храмами и мемориальными местами. На Белорусском направлении такими станциями будут Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, на Рижском – Троицкая и Миитовская, а на Киевском – Алабино.