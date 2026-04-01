Бесплатные автобусы до городских кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Бесплатные автобусы-экспрессы будут курсировать до 14 городских кладбищ в Вербное воскресенье, 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Также в этот день усилятся и регулярные маршруты.

Кроме того, на Пасху и в Вербное воскресенье ЦППК назначит дополнительные остановки для пригородных поездов. Речь идет о станциях, находящихся рядом с храмами и мемориальными местами. На Белорусском направлении такими станциями будут Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, на Рижском – Троицкая и Миитовская, а на Киевском – Алабино.

Вместе с тем в Москве к теплому сезону начали готовить автобусы коммерческих перевозчиков. Подготовка будет завершена в конце апреля, когда в столице будет устойчивая плюсовая температура.

Специалисты моют транспортные средства, устраняют дефекты, а также обслуживают климатическую систему. Кроме того, проводится инструктаж для водителей.