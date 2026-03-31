Представитель РПЦ Кипшидзе назвал неуместным посещение кладбища на Пасху

Радоница является наиболее подходящим днем для посещения кладбищ и поминовения усопших. Об этом Москве 24 рассказал зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, в целом нет ничего страшного в том, что человек пойдет на кладбище в любой день, именно тогда, когда ему хочется помолиться за покойных родственников.





Вахтанг Кипшидзе зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Но если говорить с точки зрения церковного порядка, то для походов к могилам и поминовения усопших есть специальный день – Радоница. Это вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи, который в 2026 году выпадает на 21 апреля.

При этом священник все же не рекомендовал посещать кладбище в такие праздничные дни, как Вербное воскресенье и Пасха.

"По моему мнению, обычай посещать кладбища в дни, когда церковь празднует не имеющие отношения к поминовению усопших события, связаны с наследием советского времени. С верой боролись, все церкви были закрыты, но люди как минимум не считали, что память с их покойными родственниками навсегда прервана, и были вынуждены восполнять дефицит религиозности походами на кладбище", – пояснил Кипшидзе.

Однако сейчас, когда имеется полный доступ ко всем знаниям о вере и открыто огромное количество храмов, следует избегать таких рудиментарных форм религиозности, считает священник.





Вахтанг Кипшидзе зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Посещать кладбище в Пасху в наше время совершенно неуместно. Все православные христиане в этот день должны встречаться в храме на богослужении. А те, кто идет на кладбище, просто не хотят возвращаться из советского времени во время, когда церковь открыта для всех.

В свою очередь, в Вербное воскресенье надо идти с вербой не к могилам, а в храм, чтобы священник прочитал молитву на ее освящение. Ведь ветки этого дерева имеют символику, восходящую к пальмовым ветвям, которые люди держали в руках, с радостью встречая прибывшего в Иерусалим спасителя, заключил Кипшидзе.

Ранее нутрициолог, клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина предупредила, что резкий выход из поста опасен для здоровья, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая гастрит в стадии обострения и язвенную болезнь. Им обязательно нужно проконсультироваться с врачом-диетологом или гастроэнтерологом для составления индивидуального плана.