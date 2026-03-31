Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 16:02

Общество
Главная / Новости /

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал неуместным посещение кладбища на Пасху

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Радоница является наиболее подходящим днем для посещения кладбищ и поминовения усопших. Об этом Москве 24 рассказал зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, в целом нет ничего страшного в том, что человек пойдет на кладбище в любой день, именно тогда, когда ему хочется помолиться за покойных родственников.

Но если говорить с точки зрения церковного порядка, то для походов к могилам и поминовения усопших есть специальный день – Радоница. Это вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи, который в 2026 году выпадает на 21 апреля.
Вахтанг Кипшидзе
зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

При этом священник все же не рекомендовал посещать кладбище в такие праздничные дни, как Вербное воскресенье и Пасха.

"По моему мнению, обычай посещать кладбища в дни, когда церковь празднует не имеющие отношения к поминовению усопших события, связаны с наследием советского времени. С верой боролись, все церкви были закрыты, но люди как минимум не считали, что память с их покойными родственниками навсегда прервана, и были вынуждены восполнять дефицит религиозности походами на кладбище", – пояснил Кипшидзе.

Однако сейчас, когда имеется полный доступ ко всем знаниям о вере и открыто огромное количество храмов, следует избегать таких рудиментарных форм религиозности, считает священник.

Посещать кладбище в Пасху в наше время совершенно неуместно. Все православные христиане в этот день должны встречаться в храме на богослужении. А те, кто идет на кладбище, просто не хотят возвращаться из советского времени во время, когда церковь открыта для всех.
Вахтанг Кипшидзе
зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

В свою очередь, в Вербное воскресенье надо идти с вербой не к могилам, а в храм, чтобы священник прочитал молитву на ее освящение. Ведь ветки этого дерева имеют символику, восходящую к пальмовым ветвям, которые люди держали в руках, с радостью встречая прибывшего в Иерусалим спасителя, заключил Кипшидзе.

Ранее нутрициолог, клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина предупредила, что резкий выход из поста опасен для здоровья, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая гастрит в стадии обострения и язвенную болезнь. Им обязательно нужно проконсультироваться с врачом-диетологом или гастроэнтерологом для составления индивидуального плана.

Читайте также


Трошина Любовь

религияобществоэксклюзив

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика