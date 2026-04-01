В столице начался пятый форум "Дни московской конкуренции"

В столице стартовал пятый форум "Дни московской конкуренции". На мероприятии будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся участников контрактных отношений, сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Длительность форума составит 3 дня, за которые участники смогут посетить экспертные дискуссии по темам, актуальным для сотрудников контрактных служб, предпринимателей и представителей органов власти.

Например, программа первого дня была посвящена аспектам, связанным с деятельностью заказчиков. В частности, были рассмотрены решения, направленные на повышение оперативности, надежности и удобства процесса закупок. Среди них Пуртов выделил цифровизацию на всех стадиях, внедрение технологий искусственного интеллекта и стандартизацию документации.

"В частности, в единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы используется 486 комплектов типовой документации, 19 из которых сформировано в 2025 году. Они охватывают 89% закупок, за исключением строительства, проектных работ и капитального ремонта, медицинского и технологического оборудования. Таким образом, мы снижаем риск ошибок заказчиков, а поставщики получают понятные документы, структура которых позволяет сосредоточиться на предмете закупки и быстрее принять решение об участии. Завершить работы по стандартизации мы планируем в 2026 году", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Во второй день эксперты акцентируют внимание на поставщиках и возможностях, которые им предоставляет сотрудничество с госзаказчиками. В ходе выступлений участники обсудят портал поставщиков – платформу для закупок малого объема, налоговую реформу 2026 года, меры поддержки малого и среднего предпринимательства, типовые жалобы участников закупок, а также взаимодействие с электронной торговой площадкой "Росэлторг".

В качестве спикеров выступят представители столичных органов власти, электронных торговых площадок, предприниматели, эксперты в сфере госзакупок, экономики и бизнеса.

Третий день форума соберет руководителей контрактных служб. Основной темой станет модернизация системы закупок и рынка конкуренции. Более того, в этот день пройдет хакатон Tender Hack, где участники будут искать решения для улучшения портала поставщиков. Им, в частности, предстоит создать прототип системы персонализированного поиска продукции.

Ранее стало известно, что столичные заказчики провели 4,8 тысячи совместных закупок на портале поставщиков в прошлом году. Показатель на 14% превысил аналогичные значения 2024-го. Более того, в прошлом году мегаполису удалось сэкономить 960 миллионов рублей за счет снижения начальной цены в закупках.