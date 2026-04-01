В Москве прошла генеральная репетиция парада трамваев

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Генеральная репетиция парада трамваев прошла в ночь на 1 апреля от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Благодаря ночным испытаниям специалисты могут отладить движение колонны, обеспечить равномерность хода для каждого вагона, расставить все 16 трамваев на выставке и убедиться в том, что все готово к параду.

"Колонна исторических вагонов прошла по всему маршруту – от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского. Специалисты отработали слаженность и равномерность движения техники разных поколений, а также финальную расстановку на выставочной локации", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Парад трамваев пройдет в субботу, 4 апреля. Старт мероприятия назначен на 11:30. Для гостей подготовили более 50 единиц техники, концерт, мастер-классы и угощения.

Кроме того, их ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, выставка костюмов работников трамвайного комплекса, фотозоны, детские площадки и игры.

