Московские ветеринары помогли минипигу со сломанной конечностью

В Кунцевскую ветклинику Москвы доставили захромавшего минипига Элвиса. Врачи выявили у него перелом задней конечности, сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Хирург-ортопед Илья Зайков провел животному операцию, во время которой при помощи металлоконструкции соединил трубчатую кость.

"Элвис хорошо все перенес, при выходе из наркоза дружелюбно похрюкал и отправился домой", – говорится в сообщении.

После восстановления минипиг снова сможет жить без боли и дискомфорта.

Ранее специалисты Тушинской ветеринарной клиники успешно удалили опухоль с головы йоркширского терьера по кличке Цефей. Ветврачу лаборатории Анджелике Киндяковой удалось определить, что это доброкачественная опухоль.

Операцию Цефей перенес спокойно, состояние питомца стабильно. При этом рецидивов у таких опухолей обычно не возникает.

