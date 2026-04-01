World Gymnastics начала расследование после скандала с российской гимнасткой на Кубке мира

Международная федерация гимнастики начала расследование после скандала с российской гимнасткой Софией Ильтеряковой на Кубке мира в Софии. Об этом сообщается на сайте World Gymnastics.

Во время церемонии награждения 15-летняя спортсменка, которая выступала в нейтральном статусе и заняла второе место в упражнении с обручем, осталась стоять спиной к флагам во время исполнения гимна Украины – победу одержала украинка Таисия Онофрийчук. Другие участники повернулись к ним лицом.

Федерация гимнастики Украины выступила с официальным требованием лишить Ильтерякову права выступать даже в нейтральном статусе. В World Gymnastics подтвердили факт случившегося и начали проверку имеющейся информации, при этом отметив, что дальнейшие действия будут определены строго в соответствии с установленными правилами и процедурами.

В настоящий момент представители международной федерации отказались от комментариев по данному делу. Кроме россиянки, в призерах соревнований оказалась итальянская гимнастка София Раффаэли. Она заняла третье место.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в интервью ТАСС объяснила действия Ильтеряковой растерянностью из-за отсутствия опыта на международном уровне.

По словам наставника, спортсменка является дебютанткой соревнований такого масштаба и только в текущем сезоне перешла из юниорской категории во взрослую. Сергаева подчеркнула, что подобная реакция во время церемонии награждения естественна для гимнастки, впервые выступающей на столь конкурентном этапе.

Ранее были обнародованы подробности крупного допингового скандала. Стало известно, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов до начала его розыска в России. Своими действиями он нарушил международные требования WADA.


