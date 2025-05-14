Притворявшаяся слепой дзюдоистка из Азербайджана пожизненно дисквалифицирована

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Притворявшаяся слепой 24-летняя дзюдоистка из Азербайджана Шахана Гаджиева пожизненно отстранена от соревнований. Об этом сообщает портал Azerisport.

Девушка прошла медицинское обследование перед началом чемпионата мира по парадзюдо среди атлетов с частичным нарушением зрения. В результате комиссия признала, что у спортсменки нет подобных проблем со здоровьем. В связи с этим дзюдоистка была пожизненно дисквалифицирована.

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана объяснил, что некоторые офтальмологические диагнозы были исключены из перечня тех, с которыми спортсмен имел право выступать на турнире. Гаджиева относилась к категории J2 (частичное нарушение зрения. – Прим. ред.).

Спортсменка ранее завоевала золото чемпионата Европы, а также серебро и бронзу на различных чемпионатах мира. Кроме того, она является чемпионкой Паралимпийских игр в Токио среди спортсменов с частичным нарушением зрения.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш назвал позором манипуляции норвежских спортсменов с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме.

Представляющих Норвегию прыгунов на лыжах с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также двоеборца Йоргена Гробака дисквалифицировали, так как в их костюмы была вшита армированная нить, улучшающая аэродинамические характеристики спортсменов. Подобные манипуляции считаются нарушением правил.

