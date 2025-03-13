Глава МОК Бах выразил разочарование из-за скандала с экипировкой норвежских спортсменов

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о своем разочаровании в связи с инцидентом вокруг манипуляций норвежских спортсменов с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме. Его слова передает NRK.

Выяснилось, что в костюмы прыгунов на лыжах с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также двоеборца Йоргена Гробака была вшита армированная нить, улучшающая аэродинамические характеристики спортсменов. Подобные действия нарушают правила, поэтому норвежцев дисквалифицировали.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) начала расследование, на время которого отстранила не только спортсменов, но и главного тренера норвежской команды Магнуса Бревига, его помощника Томаса Лоббена и сервисмена Адриана Ливельтена. Директор отдела по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ян-Эрик Ольбу признался в мошенничестве и взял на себя вину за случившееся.

Бах рассказал, что слышал и читал об этом скандале. Он заявил, что остался разочарован не только из-за того, как сложился этот инцидент, но и по причине того, что подобные манипуляции были сделаны намеренно.

"За этим явно стояла энергия, направленная на обман, и это не было простым совпадением", – подчеркнул Бах.

В свою очередь, президент FIS Йохан Элиаш назвал позором этот инцидент. Он также считает это неприемлемым, так как тема манипуляций с экипировкой бросает тень на чемпионат и всех спортсменов, которые боролись за победу.

