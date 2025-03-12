Глава FIS Элиаш назвал скандал с экипировкой норвежцев на ЧМ позором

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Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш назвал позором манипуляции норвежских спортсменов с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме.

До этого на ЧМ дисквалифицировали представляющих Норвегию прыгунов на лыжах с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также двоеборца Йоргена Гробака.

Отмечается, что в костюмы норвежцев была вшита армированная нить, улучшающая аэродинамические характеристики спортсменов. Подобные манипуляции считаются нарушением правил.

"Я глубоко потрясен этими событиями. Уважение и справедливость являются основными ценностями нашего вида спорта, гарантируя победу лучшему спортсмену на основе его результатов. Еще более неприемлемо то, что тема махинаций бросает тень на чемпионат и всех спортсменов, которые честно боролись за победу", – приводит слова Элиаша телеканал NRK.

В результате скандала директор отдела по прыжкам на лыжах с трамплина норвежской Федерации лыжных видов спорта Ян-Эрик Ольбу взял на себя вину за произошедшее. FIS, в свою очередь, организовала расследование инцидента.

Ранее трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике болгарка Радина Томова была дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе обнаружили гидрохлортиазид. Отстранение продлится до 1 октября 2027 года.

Томовой 19 лет. Она является чемпионкой мира 2022 года в групповом многоборье и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, а также победительницей мирового первенства 2023 года в командном турнире.