Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб до объявления в розыск

Фото: ТАСС/Imago

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов перед тем, как его объявили в розыск в России. Это следует из материалов дела, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Таким образом он нарушил международные требования WADA.

Первое уголовное дело, фигурантом которого стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц в июне 2016 года. Оно связано с злоупотреблением полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Однако экс-глава Московской антидопинговой лаборатории успел скрыться от следствия, уехав в США.

В 2017 году Родченков был впервые объявлен в розыск. По версии СК, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории приказал уничтожить допинг-пробы до того, как комиссия Всемирного антидопингового агентства приехала в Москву в декабре 2014 года. Ее представители должны были направить образцы на проверку в другие лаборатории. После комиссия потребовала лишить столичную лабораторию лицензии.

Также Родченкову вменили воспрепятствование правосудию и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Он был дважды заочно арестован, а также повторно объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Потерпевшими по его делу признаны Минспорт России и ликвидированный Антидопинговый центр России, которым Родченков руководил в 2006–2015 годах. Из документов также следует, что все дела, возбужденные в отношении Родченкова, объединены в одно производство. В сентябре этого года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории был переобъявлен в розыск в РФ.

