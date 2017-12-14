Информатор WADA Родченков работает под контролем спецслужб США – Путин

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Родченков работает под контролем спецслужб США, заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Отметил, что этот факт играет против РФ.

"Неизвестно, какие препараты ему дают для дачи нужных показаний", – заявил глава государства.

Он также отметил , что скандал с употреблением российскими спортсменами допинга напрямую увязан с российским внутриполитическим календарем, сообщает "Газета.ру".

"Но мы сами в этом виноваты, потому что выявлены реальные случаи применения допинга", – добавил Путин.

Тринадцатная большая пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит 14 декабря в Центре Международной торговли на Краснопресненской набережной. На встречу с главой государства аккредитовалось рекордное число журналистов — 1640 человек. Читайте онлайн-трансляцию мероприятия на портале Москва 24.