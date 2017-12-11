Родченкову не предъявляли новых обвинений – адвокат

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Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Алексей Скляренко заявил, что следствие не предъявляло его клиенту новых обвинений.

"Следствие мне не вручало постановления о привлечении моего клиента в качестве обвиняемого по каким-то новым эпизодам или обвинениям", – цитирует Скляренко ТАСС.

По информации агентства, в деле по-прежнему фигурируют две статьи уголовного кодекса – "Злоупотребление полномочиями" и "Воспрепятствование следствию".

Ранее другой адвокат информатора WADA Джим Уолден заявлял, что Родченков опасается за свою жизнь, несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей.

Родченков переехал в США в январе 2016 года. Он предоставил WADA данные об употреблении допинга российскими спортсменами. В ведомстве подтвердили подлинность этих данных.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Те спортсмены, которые не были уличены в допинге, получат право выступить в соревнованиях под нейтральным флагом.