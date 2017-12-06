Родченков опасается за свою жизнь, заявил его адвокат

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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков опасается за свою жизнь, несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей.

По словам адвоката информатора WADA Джима Уолдена, Родченков "горд" решением исполкома МОК, запретившим россиянам выступать на Олимпиаде-2018 под национальным флагом, однако "до конца жизни вынужден будет оглядываться через плечо", сообщает Лента.ру.

Уолден также назвал Россию как "очень решительного и трудного противника" для своего подзащитного.

Родченков, переехавший в США в январе 2016 года, предоставил WADA данные об употреблении допинга российскими спортсменами. В ведомстве подтвердили подлинность этих данных.

5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Те спортсмены, которые не были уличены в допинге, получат право выступить в соревнованиях под нейтральным флагом.

Также организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.

Подробнее о решении Международного олимпийского комитета читайте в материале портала Москва 24.