"Олимпийцами из России" представят спортсменов РФ на Играх в Пхенчхане

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане под названием Olympic Athlete from Russia (OAR). Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

В переводе на русский язык "Olympic Athlete from Russia" означает "Олимпиец из России", сообщает ТАСС.

Кроме этого, МОК принял решение, что вместо национального гимна и флага на награждении российских спортсменов будут использовать символику международного комитета.

Ранее сообщалось, что члены исполкома МОК 5 декабря ограничили участие российской сборной в Олимпийских играх 2018 года.

Разрешение на участие получили только "чистые" российские спортсмены, но под олимпийским флагом. Участвовать смогут россияне с безупречной допинговой историей.