Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

6 декабря, 05:04

"Олимпийцами из России" представят спортсменов РФ на Играх в Пхенчхане

спорт политика

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане под названием Olympic Athlete from Russia (OAR). Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

В переводе на русский язык "Olympic Athlete from Russia" означает "Олимпиец из России", сообщает ТАСС.

Кроме этого, МОК принял решение, что вместо национального гимна и флага на награждении российских спортсменов будут использовать символику международного комитета.

Ранее сообщалось, что члены исполкома МОК 5 декабря ограничили участие российской сборной в Олимпийских играх 2018 года.

Разрешение на участие получили только "чистые" российские спортсмены, но под олимпийским флагом. Участвовать смогут россияне с безупречной допинговой историей.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать