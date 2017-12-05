Под белый флаг. Почему Россию отстранили от Олимпиады

Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. Помимо прочего, организация пожизненно отстранила вице-премьера Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица. Подробнее – в материале портала Москва 24.

День X

Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне началось утром. "Российской вопрос" отложили на вторую половину дня, а вердикт объявили только поздним вечером. Выносили его 15 человек, в числе которых юрист Денис Освальд, который возглавляет комиссию по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады 2014 года в Сочи, председатель МОКа Томас Бах и еще четыре его заместителя. СМИ отмечали, что с момента летних Игр в Рио-де-Жанейро состав исполкома изменился наполовину.

Фото: АР/Martin Mejia

Во время заседания перед руководством комитета с докладом должен был выступить как Освальд, так и Самуэль Шмид – руководитель комиссии, расследующей дело о якобы имевшем место государственном вмешательства в антидопинговую систему в России.

От Москвы на заседании выступили президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, главная претендентка на олимпийское золото Евгения Медведева.

"Она "чистая", замечательная мировая спортсменка, – отмечала тренер Татьяна Тарасова в беседе с "Р-Спорт". – Пусть они ей в глаза скажут, что они ее не пустят на Олимпиаду. Или пустят под белым флагом (нейтральным, без привязки к России. – Ред.)".

В России готовились к любому развитию событий. Один из вариантов – повторение сценария летней Олимпиады 2016 года, когда исполком МОКа возложил решение о допуске россиян до соревнований на спортивные федерации, ориентируясь на рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA). В итоге большая часть спортсменов не смогла участвовать в Играх, а легкоатлетическую сборную не допустили до них почти в полном составе. 16 ноября, когда WADA отказалось восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), обе стороны подчеркивали: речи о недопуске спортсменов до зимних Игр не идет.

Фото: АР/Lee Jin-man

Не исключалось, что до Олимпиады-2018 решат допустить "чистых" спортсменов. На этом, в частности, настаивали национальные федерации хоккея Соединенных Штатов, Канады, Финляндии и Южной Кореи. Такой вариант событий называл желательным даже экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, на показаниях которого строятся обвинения о поддержке российскими властями системы приема допинга.

К самому оптимистическому сценарию развития событий изначально относились с сомнением. "Я, как любой русский человек, воспитанный на русских сказках, жду чуда. Чудо в решении МОКа будет означать снятие с России и спортсменов всех надуманных обвинений. Чуда, конечно, не произойдет", – признавался глава комитета Госдумы по физической культуры, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В начале ноября The New York Times со ссылкой на источники писала, что МОК может допустить Россию до ОИ на особых правах, запретив ей участвовать в открытии Игр и исполнять национальный гимн. В международном комитете эту информацию опровергли, а в Москве назвали подобный сценарий унижением для страны.

Отстранение сборной РФ от участия в соревнованиях в полном составе считали маловероятным. Как отмечали эксперты, это было бы возможно в случае, если бы в нарушениях был уличен российский олимпийский комитет. МОК также мог бы точечно отсеять спортсменов и дисквалифицировать всех участников Игр в Сочи.

Томас Бах призывал не оказывать давление на исполком МОКа в преддверии решающего заседания. Он подчеркивал, что речь идет и об истории с Играми в Сочи, и о целостности олимпийского движения в целом, "о том, что происходило на Олимпийских играх и в антидопинговой лаборатории, что случилось с медалистами". "Мы должны держать это в голове, когда я говорю о том, что мы примем справедливое решение", – призывал президент МОКа.

Однако в реальность воплотился самый жестокий сценарий. МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России вместе с ее главой Александром Жуковым в организации и отстранил сборную РФ от участия в ОИ-2018. "Чистые" спортсмены смогут выступить на Играх только в качестве независимых участников.

Помимо этого, МОК потребовал российскую сторону компенсировать расходы на расследование допинговых нарушений в стране, общая сумма которых составила 15 миллионов долларов. Однако и на этом санкции не закончились: зампреда российского правительства Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных пожизненно отстранили от посещения Игр в качестве официальных лиц.

Фото: ТАСС/Abaca Press

Дадим сдачи?

Россия готова работать с любым решением, предуждал министр спорта Павел Колобков. Москва надеется на взвешенный вердикт, но и в обратном случае не намерена отчаиваться. Вместо того чтобы следовать эмоциям, нужно "анализировать все, (....) внимательно читать то, что написано и не написано между строк". "Мы готовимся, у нас очень серьезные юристы и адвокаты", – подчеркивал чиновник.

У юристов, отстаивающих права российских спортсменов, уже хватает работы. Ранее по итогам расследования специальной комиссии WADA были признаны виновными в употреблении запрещенных веществ и дисквалифицированы 26 спортсменов. В их числе лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова и Юлия Чекалева, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина и Сергей Чудинов, бобслеист Александр Зубков, конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев. В итоге Россия потеряла 11 олимпийских наград, завоеванных в Сочи, и опустилась на пятую строчку в общемедальном зачете.

Россия намерена обжаловать эти решения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако пока по делам спортсменов (за исключением Александра Легкова) нет мотивировочных решений, а без невозможна подача апелляции. В пояснении к материалам по делу лыжника Легкова упоминаются данные из показаний Родченкова и результаты проверки допинг-проб, в ходе которой на колбе были обнаружены царапины.

А число дел против российских спортсменов растет: после экспертизы проб их число достигло 36. Комиссия сняла обвинения лишь с фигуристки Аделины Сотниковой. В отличие от Евгении Медведевой, выступавшей перед исполкомом комитета, на участие в ОИ-2018 она в любом случае не претендует.

Фото: АР/Kerstin Joensson

Нешуточная война

Дела были заведены после расследования независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Первую часть доклада о системе допинга в России он представил до летних Игр, вторую – после. На его основе были созданы две комиссии, которые занимаются перепроверкой допинг-проб россиян с ОИ-2014 и расследованием якобы функционирующей системы поддержки приема допинга в России.

Большая часть обвинений опирается на данные бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, уехавшего в Соединенные Штаты. В прошлом году он заявил в СМИ, что не менее пятнадцати российских призеров Игр в Сочи принимали допинг по согласованию с руководством страны. Москва все обвинения последовательно отвергает, однако WADA до сих требует от нее признания пунктов доклада Макларена.

Родченков просил не увольнять его и обещал "взорвать" международные спортивные организации с помощью компромата, рассказывал Виталий Мутко: "У него, мол, столько информации. Но я отказался. Сел на самолет и сказал, что его увольняю".

По данным Следственного комитета России, который занимается делом против Родченкова (он обвиняется в навязывании спортсменам запрещенных препаратов), уже после переезда в США у него мог быть доступ к базе данных спортсменов. Не исключено, что таким образом могли быть подделаны доказательства.

Мутко подчеркивал, что антидопинговая система в России действительно давала сбой, как и в других странах, однако речи о поддержке системы приема запрещенных препаратов не может быть: "Поймите, что директор лаборатории и жулики, которые вокруг него крутились, – это не госпрограмма".

Допинговый скандал используется для распространения антироссийских настроений, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Всем известна последовательная линия, которая была сформулирована с самого начала на недопустимость каких-либо проявлений симпатий к допингу у нас, на неприемлемость допинга как такового", – напоминал представитель Кремля.

В спортивных кругах признают, что допинговый скандал – результат политических игр. На обвинения в адрес России и перспективу недопуска сборной РФ к зимним Играм эмоционально отреагировал гандбольный тренер Евгений Трефилов, хотя судьба его подопечных и не зависела от последнего решения МОКа. В интервью "Спорт-Экспрессу" он заявил: "Пьер де Кубертен (инициатор проведения современной Олимпиады) уже перевернулся. А если Россию отстранят, ему пора будет подниматься из гроба".