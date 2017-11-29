Россия стала пятой по числу медалей Олимпиады в Сочи

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Российская команда опустилась на пятое место по числу медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал их результаты на Играх-2014, сообщает "Газета.ру".

В настоящее время у России в активе 22 медали, из которых десять золотых, пять серебряных и семь бронзовых.

Ранее сразу несколько международных спортивных федераций призывают Олимпийский комитет не отстранять сборную России от зимних Игр в Южной Корее.

Сейчас сразу две комиссии МОК занимаются расследованием допинг-скандала. Пробы участников Олимпиады в Сочи перепроверяют по несколько раз. Также специалисты выясняют, причастны ли сотрудники Минспорта России к возможным нарушениям. По итогам работы комиссий, 5 декабря вынесут решение о том, будет ли российская сборная участвовать в Зимних Олимпийских играх 2018 года.